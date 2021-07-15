حين يحاضر سجان المملكة الاول في حقوق الانسان - سعيد الوجاني

2021/07/15 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني من خلال واقعتين متتاليتين ، وغير متباعدتين ، كتابة الدولة الامريكية للشؤون الخارجية " تُجبّدْ " اذنيْ وزير خارجية النظام المغربي في موضوع حقوق الانسان بالمملكة الشريفة ..+ كانت المرة الاولى ، عندما تداول ناصر بوريطة مع كاتب الدولة في الشؤون الخارجية الامريكية ، السيد Antony Blinken .+ وكانت المرة الثانية ، في تصريح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الامريكية ، السيد Ned Price حول واقع حقو ......





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