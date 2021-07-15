الأمير على بن الحسين يؤدى اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

2021/07/15 | 19:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أدى الأمير على بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم /الخميس/، في حضور هيئة الوزارة.المصدر :وكالة الأنباء الاردنية

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