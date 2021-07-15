القيثارة يتغلب على نفط البصرة في ممتاز الكرة

2021/07/15 | 19:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تغلب نادي الشرطة على نادي نفط البصر، اليوم الخميس في المبارة التي جمعتهما على ملعب الصناعة بهدف دون رد ضمن الجولة 37 من الدوري العراقي الممتاز.وسجل هدف القيثارة اللاعب محمد داوود ياسين في الدقيقة 28 من الشوط الاول فيما اهدر اللاعب جيلمان ريفاس ضربة جزاء للشرطة في الدقيقة 67 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز احتل الشرطة المركز الرابع في ترتيب الدوري فيما اصبح نادي نفط البصرة في المركز 11 ضمن ترتيب فرق الدوري.

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