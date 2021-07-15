بالوثيقة.. التعليم العالي تصدر 22 توجيها بشأن امتحانات الطلبة

2021/07/15 | 19:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، 22 توجيها الى الجامعات الحكومية والاهلية بخصوص امتحانات الطلبة لهذا العام.

وفيما يلي نص الوثيقة:-

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