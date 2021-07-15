مصدر كورونا.. مدير منظمة الصحة العالمية يخرج عن صمته

2021/07/15 | 19:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف مدير منظمة الصحة العالمية بأنه كان من السابق لأوانه استبعاد الرابط المحتمل بين جائحة كوفيد-19 وحدوث تسرب للفيروس من مختبر، وقال الخميس إنه يطلب من الصين أن تكون أكثر شفافية، فيما يبحث العلماء في أصول فيروس كورونا.

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