2021/07/15 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ النجف يفتح تحقيقا بفيديو مسرب للفتى المتهم بمحاولة حرق مستشفى الفرات الأوسط

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