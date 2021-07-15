جدل محتدم بين الصحة العالمية والصين بشأن

2021/07/15 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

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اعترف مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بأنه كان من السابق لأوانه استبعاد الرابط المحتمل بين جائحة كوفيد-19 وحدوث تسرب للفيروس من مختبر.

وطالب الصين ، اليوم الخميس، أن تكون "أكثر شفافية، فيما يبحث العلماء في أصول فيروس كورونا، اذ إن الوصول إلى بيانات خام كان تحديا بالنسبة للفريق الدولي الذي سافر إلى الصين في وقت سابق من العام الجاري للتحقيق في مصدر كوفيد-19.



وتم التعرف على أول حالات بشرية في مدينة ووهان الصينية".

وقال تيدروس للصحفيين، إنه "كان هناك ضغط سابق لأوانه لاستبعاد نظرية أن الفيروس ربما يكون قد هرب من مختبر حكومي صيني في ووهان، ما يقوض تقريرا للمنظمة صدر في مارس خلص إلى أن التسرب من مختبر "غير مرجح للغاية".

وتابع "كنت أنا نفسي فني مختبر، وعالم مناعة، وعملت في المختبر، وحوادث المختبرات تحدث، مشيرا الى انه "في الشهور الأخيرة، بدأت فكرة أن تكون الجائحة قد ظهرت بشكل ما في مختبر- وربما تضمنت فيروسا تمت هندسته- في اجتذاب شعبية، خاصة فيما أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بمراجعة الاستخبارات الأميركية لتقييم الاحتمال في مايو".

الى ذلك ردت الصين بعدوانية، مجادلة بأن "محاولات ربط أصول الفيروس بالمختبر مسيسة، كما اقترحت أن يكون الفيروس قد بدأ في الخارج، وان مستقبل البحث في أصول كوفيد-19 يجب أن يستمر في دول أخرى".

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