2021/07/15 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أبو الغيط: تبعات اعتذار الحريري خطيرة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو الغيط: تبعات اعتذار الحريري خطيرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو الغيط: تبعات اعتذار الحريري خطيرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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