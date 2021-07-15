الصحة العالمية تعارض اعتماد شهادة الخلو من كورونا شرطا للسفر

2021/07/15 | 19:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تمسكت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية بموقفها المعارض لإلزام المسافرين حول العالم بإبراز شهادة الخلو من كورونا شرطا للسفر.وقالت اللجنة في بيان إن اللقاحات يجب ألا تكون الشرط الوحيد للسماح بالسفر الدولي بالنظر إلى محدودية التوزيع الدولي للقاحات وعدم عدالة توزيعها.وسبق أن أشار الخبراء إلى أن طلب إثبات تلقي اللقاح يعمق عدم المساواة ويعزز انعدام التوازن في حرية التنقل والسفر./انتهى9

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