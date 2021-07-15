افتتاح/132/ مشروعا للخياطة المنزلية في واسط

2021/07/15 | 19:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ افتتحت مديرية شباب ورياضة واسط اليوم/132/ مشروعا مصغرا للخياطة المنزلية في عدد من الاقضية والنواحي.وقال مدير شباب ورياضة المحافظة مناضل جاسم حسن لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ان:" هذا المشروع جاء بهدف تمكين المرأة من العمل في منزلها وتوفير مردود مالي يساعدها في توفير ماتحتاجه الاسرة من مواد ومستلزمات يومية".واضاف :" لقد تم إدخال المشاركات دورة تدريبية امتدت 20 يوما لتعليم المهارات الاساسية لفن الفصال والخياطة على يد مدربين اختصاص في سبعة منتديات شبابية ، وتم اليوم توزيع ماكنات الخياطة لهن مجانا في حفل اقيم على قاعة منتدى شباب النعمانية "./إنتهى

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