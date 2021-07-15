2021/07/15 | 19:40 - المصدر: عين العراق

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الخميس 15 يوليو 2021 | 07:32 مساءً

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الأمانة العامة لمجلس الوزراء تُحدد عطلة عيد الأضحى المبارك

حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عطلة عيد الأضحى المبارك.



وقالت الامانة في بيان إن "عطلة عيد الأضحى المبارك تبدأ في يوم الأحد الموافق لـ ٢٠٢١/٧/١٨ وتنتهي في يوم السبت الموافق لـ ٢٠٢١/٧/٢٤، على أن يُستأنف الدوام الرسمي في دوائر الدولة كافة، يوم الأحد الموافق لـ ٢٠٢١/٧/٢٥."

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