الأسوأ منذ عقود.. فيضانات كارثية تودي بحياة 40 شخصًا على الأقل في ألمانيا

2021/07/15 | 19:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت الفيضانات في ألمانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ في دمار كبير، وأودت بحياة 40 شخصًا على الأقل في ألمانيا و6 في بلجيكا.

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