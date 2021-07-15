بلجيكا توقف تشغيل مفاعل نووي بسبب “تسرب”

2021/07/15 | 19:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اضطرت السلطات البلجيكية إلى وقف تشغيل أحد المفاعلات في محطة “دوئيل” النووية بسبب تسرب الهيدروجين فيه نتيجة للأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة التي اجتاحت أوروبا.

وأعلنت الوكالة الفدرالية البلجيكية للرقابة النووية (FANC) في بيان أصدرته اليوم الخميس أن وقف تشغيل المفاعل الثاني في المحطة الواقعة في محافظة فلاندر الشرقية قرب مدينة أنتويرب جاء الليلة الماضية كإجراء احترازي بعد رصد ارتفاع نسبة الهيدروجين في جزء غير نووي من المفاعل، ما يمثل مؤشرا على احتمال وقوع تسرب.

وأكدت الوكالة أن الوضع الآن تحت السيطرة.

ويأتي ذلك على خلفية فيضانات عارمة أودت بأرواح عشرات الأشخاص في ألمانيا واجتاحت بلجيكا المجاورة أيضا، لكن بيان الوكالة لم يكشف عما إذا كان هناك أي صلة بين الأمرين.

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