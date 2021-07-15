2021/07/15 | 19:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد مقتدى الصدر..بعد ساعات من إعلان انسحاب سماحتكم من المشاركة في الانتخابات بعد أن تمت تهيئة كل الظروف لها سياسيا ولوجستيا حصلت تداعيات اربكت المشهد السياسي ومن المتوقع أن تربكه أكثر.وكونك احد أبرز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسالة مفتوحة إلى سماحة السيد مقتدى الصدر المركز الخبري الوطني.

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