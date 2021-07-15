2021/07/15 | 19:53 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الانبار.. إنفجار عبوة ناسفة بقضاء حديثة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/15 | 19:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في الانبار.. إنفجار عبوة ناسفة بقضاء حديثة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في الانبار.. إنفجار عبوة ناسفة بقضاء حديثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).