2021/07/15 | 19:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، يوم الخميس، تعرض العراق لموجة حر لاهبة تتجاوز فيها درجة الحرارة 50 مئوية، تستمر طوال الأسبوع المقبل.وقال عطية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موجة حر قاتل تجتاح العراق الاسبوع المقبل… تحذيرات وتوصيات يجب اتباعها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موجة حر قاتل تجتاح العراق الاسبوع المقبل… تحذيرات وتوصيات يجب اتباعها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موجة حر قاتل تجتاح العراق الاسبوع المقبل… تحذيرات وتوصيات يجب اتباعها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).