تحقيق بتسريب فيديو للفتى المتهم بمحاولة إحراق مستشفى الفرات الأوسط بالنجف

2021/07/15 | 19:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه محافظ النجف لؤي الياسري، الخميس، بفتح تحقيق بشأن تسريب فيديو الفتى المتهم بحرق مستشفى الفرات الأوسط في المحافظة.

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وقال المكتب الإعلامي للياسري في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 تموز 2021)، إنه "وجه محافظ النجف لؤي الياسري بتشكيل لجنة تحقيقية لتسريب فيديو المراهق الذي كان يحمل مواد قابلة للحرق في مستشفى الفرات الاوسط".

وأضاف البيان، "وبينّ المحافظ أن الحادثة قيد التحقيق لمعرفة التفاصيل الحقيقية ومن يقف ورائها، وتسريب أي معلومة يلحق الضرر بالوصول الى الجناة الحقيقيين والدوافع وراء ذلك الموضوع".

واشار المحافظ إلى أن "اللجنة ستحقق في عملية تسريب الفيديو والغاية من نشره قبل اكمال التحقيق من الجهات القانونية المختصة".

وأعلنت دائرة صحة المحافظة، في وقت سابق، إحباط محاولة لإحراق مستشفى الفرات الأوسط من قبل فتى يبلغ من العمر 15 عامماً.

وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 تموز 2021)، "تم إلقاء القبض على فتى في الخامسة عشرة من عمره وهو يحاول إشعال النار في إحدى اللافتات الكبيرة داخل مستشفى الفرات الأوسط في الكوفة".

وأضاف البيان، أن "يقضة منتسبي المستشفى ومتابعتهم هي التي أدت إلى إلقاء القبض على الفتى وكانت بمعيته بعض أدوات إشعال النار، وعند سؤاله عما أراد بذلك أفاد بأن أحدهم قد كلفه بالمهمة".

وتابع البيان، "تم الاتصال بالجهات الأمنية التي حضرت بسرعة وقامت باستلامه وهو الآن رهن التحقيق"، داعيا المواطنين إلى "التعاون مع الجهات الصحية والتخفيف من زيارة المؤسسات الصحية إلا لحالة مرضية مهمة خاصة في هذا الوقت".

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