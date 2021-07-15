الشابندر: 3 خيارات أمام

2021/07/15 | 19:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه السياسي العراقي والنائب السابق، عزت الشابندر، الخميس، سؤالا إلى "سياسيي الشيعة" بعد اعلان انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من الانتخابات المقبلة، بالقول "تستمرون ام تستسلمون ام تتفرجون حتى تضيعون؟".

وذكر الشابندر، في تغريدة على "تويتر" اليوم، (15 تموز 2021): "أعلن السيد مقتدى الصدر موقفه واضحا من شراكته في الحكومة الحالية ومشاركته في الانتخابات القادمة".

وأضاف: "دون الغرق والاستغراق في التحليلات والتأويلات التي لاطائل منها، حتى الان لم يصدر موقف واحد لطرف سياسي شيعي واحد!".

وتابع متسائلا "تستمرون ام تستسلمون ام تتفرجون حتى تضيعون؟؟؟".

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