الفنون الجميلة في البصرة تشارك بمهرجان العراق الوطني الأول للمسرح

2021/07/15 | 20:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فاطمة رحمةيشارك الفنان حازم عبد المجيد، في مهرجان العراق الوطني الأول للمسرح الذي يقام للفترة من 31 تموز الحالي لغاية 6 آب المقبل، بمسرحية (اشتباك)، التي يؤدي دور البطولة فيها كل من الفنان علي ضهد والفنانة سجى ياسر.وأشار عبد المجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى أنه "سيرأس وفد كلية الفنون الجميلة في جامعة البصرة للمشاركة في مهرجان العراق الوطني الأول للمسرح، بمسرحية تحمل عنوان (اشتباك)، وهي من تأليفه واخراجه".وأضاف، أن "مهرجان العراق الوطني الأول للمسرح يعد تظاهرة عربية تنطلق من العراق، الناهض كالعنقاء من رماد الحروب، متطلعا الى فضاءات الجمال"، مبينا أن "موضوعة المسرحية، تكمن في ردود الأفعال البشرية التي تحاول تغيير البيئة وارثها، وما بنيت عليه من ثقافة جعلت سمات الاغتراب من الانسانية إلى البربرية قيما مختلفة ومتنوعة".وتابع عبد المجيد: "حين يجمع القدر طرفين متناقضين، هما الإنسان وما يحمل من قيم ثقافية وإرث انساني، تجسده شخصية المرأة صاحبة البيت، والطرف الاخر المتمثل بالفكر الذي يحمل القسوة والعنف والتصحر، متجسدا بشخصية الغريب، زائر الليل، ضمن معادلة فنية تظهر أطراف (الاشتباك) في العمل المسرحي".وأوضح أن "رسالة هذه المسرحية تؤكد على الإرادة الإنسانية"، منوها بأن "خصوصية هذا المهرجان تكمن في أنه يشكل معادلة جديدة بعد أزمات اقتصادية وإرهاب ومواجهات متعددة مر بها العالم".ولفت إلى أن "المهرجان بمثابة تحدٍ من نوع جديد، يكمن بجعل المسرح الجاد، يمثل عمقا للثقافة الفنية في العراق".

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