بعد فاجعة مستشفى الحسين.. توصية نيابية بالعراق لإلغاء العمل بنظام

2021/07/15 | 20:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: شددت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق، اليوم الخميس، على ضرورة إلغاء العمل في المستشفيات الكرفانية، وفيما أشارت إلى أهمية تطوير الأمن في المستشفيات، أوصت بتطبيق إجراءين لمنع تكرار الحرائق.وقال عضو اللجنة بدر الزيادي، لوكالة الأنباء …

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