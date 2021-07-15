المالكي يرفض تأجيل الانتخابات: سيدخل البلاد في ازمة دستورية

2021/07/15 | 20:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، أن المشاركة في الانتخابات المقبلة المقررة في 10 تشرين الاول المقبل، هي الحل الامثل لمعالجة الازمات.وقال المالكي في كلمة له خلال […]

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