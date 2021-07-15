لاعب إنجلترا بوكايو ساكا يهاجم الشبكات الاجتماعية: لا مكان للعنصرية في كرة القدم

2021/07/15 | 20:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر لاعب المنتخب الإنجليزي بوكايو ساكا، الذي تعرض لإساءات عنصرية بعد أن أضاع ركلة جزاء في خسارة إنجلترا أمام إيطاليا في نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بيانًا على وسائل التواصل الاجتماعي تناول الإساءات التي تعرض لها عبر الإنترنت.

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