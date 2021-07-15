مجلس الوزراء يعلن عطلة عيد الأضحى

2021/07/15 | 20:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت الحكومة موعد استئناف الدوام الرسميّ

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، أيام عطلة عيد الأضحى في البلاد.

وذكرت الأمانة العامة في بيان، 15 تموز/يوليو، أنّ "عطلة عيد الأضحى تبدأ في يوم الأحد 18 تموز/يوليو، وتنتهي في يوم السبت الموافق 24 من الشهر نفسه".

وأضاف البيان، أنّ "الدوام الرسمي سيستأنف في دوائر الدولة كافة، يوم الأحد 25 تموز/يوليو".

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