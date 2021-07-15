الرئيس برهم صالح يتسلم أوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد لدى العراق

2021/07/15 | 20:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أن العراق ينطلق نحو علاقات متوازنة تستند إلى العمل المشترك مع الأصدقاء في المجتمع الدولي.

وشدد الرئيس صالح خلال تسلمه أوراق في قصر السلام ببغداد أوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد لدى بغداد مارك برايسون ريتشاردسون، شدد على ان العراق يسعى لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وتخفيف حدة توتراتها، ودعم الترابط في المجالات الاقتصادية والتجارية والصحية والبيئية، ومكافحة الفساد والتكاتف في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف.

من جانبه أكّد السفير ريتشاردسون دعم بلاده لأمن واستقرار العراق وسيادته، والرغبة في تعزيز أواصر التعاون والتنسيق في المجالات الاقتصادية والثقافية ودعم الاستثمار، وتعزيز فرص التنمية والتقدم للعراق.

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