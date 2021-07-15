مسلحون مجهولون يغتالون معارضا إيرانيا لاجئا في السليمانية بسلاح مزود بكاتم للصوت

2021/07/15 | 20:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منظمة معنية بحقوق الانسان في إيران مقتل ناشط سياسي إيراني في مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق على يد مجهولين.

وأكدت منظمة هنكاو الخطوة في بيان لها ان مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص من سلاح مزود بكاتم للصوت على اللاجئ السياسي بهروز مرادي البالغ من العمر تسعة وأربعين واصابوه بأربع رصاصات في الرأس واردوه قتيلا في الحال، مبينة ان العملية تمت في المكان الذي كان القتيل يمارس فيه عمله حارسا لمذخر للأدوية في احدى القرى القريبة من مدينة السليمانية، في حين لم يستبعد مسؤول منظمة لاجئي إيران رضا مرادي وقوف النظام الايراني خلف عملية الاغتيال.

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