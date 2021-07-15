خطأ طبي يودي بحياة بطلة كمال أجسام

2021/07/15 | 20:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني توفيت إحدى المؤثرات في مجال اللياقة البدنية، الأسبوع الماضي، بعد أن خضعت لعملية جراحية فاشلة، للقضاء على مشكلة تعرقها المستمر.وفارقت لاعبة كمال الأجسام المكسيكية أوداليس سانتوس مينا، البالغة من العمر 23 […]

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