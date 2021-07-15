صرخة امرأة منعت ’الكارثة’.. القصة الكاملة لمحاولة حرق مستشفى الفرات الأوسط

2021/07/15 | 20:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشف مدير مستشفى الفرات الأوسط في النجف خليل الياسري، الخميس، تفاصيل جديدة بشأن محاولة حرق المستشفى من قبل فتى ظهر اليوم.

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وقال الياسري في تصريح لـ"ناس"، (15 تموز 2021)، إن "ما حصل اليوم في مستشفى الفرات الأوسط، هو محاولة فتى من مواليد 2005 حرق المشفى من خلال إشعال اليافطات التوعوية".

وأضاف، أن "الفتى قام بإشعال عيدان ثقاب وحاول حرق يافطة توعوية، ولحسن الحظ كان ليس من السهولة إشعالها، ومرت مريضة بالقرب منه وصرخت ستحترق المستشفى، وهو ما دفع أحد رجال الأمن الذي كان قريباً من الفتى، إلى القبض عليه وإحباط محاولته لحرق المستشفى، وفي بادئ الأمر اعترض الفتى على ردة فعل رجل الأمن وقال له: هل المستشفى ملك لأبيك؟".

وتابع، أن "الفتى كان بيده كيس يحوي 9-10 علبة ثقاب، داخل طوارئ المستشفى".

وبيّن، أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الفتى يسكن أحد أطراف مدينة الكوفة، ومدفوع من قبل شخص آخر قد دفعه إلى إشعال النيران في المشفى، حيث أعترف بأنه تلقى منه جملة ’أنت فقط اشعل النار’".

وطالب الياسري، "بحماية المستشفيات من الحرائق، ووضع خطط أمنية لهذا الغرض، وعدم الاكتفاء بوضع شرطي أو اثنين أو ثلاثة في بوابة المشفى"، مبينا أن "المستشفيات مليئة بالأكسجين الطبي للمرضى وقابلة للاشتعال وتعمل على مدار الساعة، وابسط نار قد تحرقها".

ووجه محافظ النجف لؤي الياسري، في وقت سابق، بفتح تحقيق بشأن تسريب فيديو الفتى المتهم بحرق مستشفى الفرات الأوسط في المحافظة.

وقال المكتب الإعلامي للياسري في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 تموز 2021)، إنه "وجه محافظ النجف لؤي الياسري بتشكيل لجنة تحقيقية لتسريب فيديو المراهق الذي كان يحمل مواد قابلة للحرق في مستشفى الفرات الاوسط".

وأضاف البيان، "وبينّ المحافظ أن الحادثة قيد التحقيق لمعرفة التفاصيل الحقيقية ومن يقف ورائها، وتسريب أي معلومة يلحق الضرر بالوصول الى الجناة الحقيقيين والدوافع وراء ذلك الموضوع".

واشار المحافظ إلى أن "اللجنة ستحقق في عملية تسريب الفيديو والغاية من نشره قبل اكمال التحقيق من الجهات القانونية المختصة".

وأعلنت دائرة صحة المحافظة، في وقت سابق، إحباط محاولة لإحراق مستشفى الفرات الأوسط من قبل فتى يبلغ من العمر 15 عاماً.

وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 تموز 2021)، "تم إلقاء القبض على فتى في الخامسة عشرة من عمره وهو يحاول إشعال النار في إحدى اللافتات الكبيرة داخل مستشفى الفرات الأوسط في الكوفة".

وأضاف البيان، أن "يقضة منتسبي المستشفى ومتابعتهم هي التي أدت إلى إلقاء القبض على الفتى وكانت بمعيته بعض أدوات إشعال النار، وعند سؤاله عما أراد بذلك أفاد بأن أحدهم قد كلفه بالمهمة".

وتابع البيان، "تم الاتصال بالجهات الأمنية التي حضرت بسرعة وقامت باستلامه وهو الآن رهن التحقيق"، داعيا المواطنين إلى "التعاون مع الجهات الصحية والتخفيف من زيارة المؤسسات الصحية إلا لحالة مرضية مهمة خاصة في هذا الوقت".

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