2021/07/15 | 20:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تتفق مع الأردن لتنفيذ اتفاقية ربط الشبكة الكهربائية وبيع الطاقة المركز الخبري الوطني.

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