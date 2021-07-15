فيسبوك يغلق 200 حساب لقراصنة إيرانيين استهدفت أفراداً بالجيش الأميركي

2021/07/15 | 20:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قالت شركة فيسبوك، الخميس، إنها أغلقت نحو 200 حساب تديرها مجموعة من المتسللين في إيران، في إطار عملية تجسس إلكتروني، استهدفت في الغالب أفراداً بالجيش الأميركي وشركات الدفاع والطيران.وأضافت […]

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