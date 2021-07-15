2021/07/15 | 20:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكهرباء تبرم عقداً مع نظيرتها الأردنية لتنفيذ اتفاقية ربط الشبكة وبيع الطاقة » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 20:34

واع/

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