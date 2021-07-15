2021/07/15 | 20:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ موسم حرائق الغابات في الولايات المتحدة بأسوأ طريقة منذ عقد، خصوصًا في كاليفورنيا، حيث دمرت الحرائق فعلًا 3 أضعاف الأراضي مقارنة بنفس هذا الوقت من العام الماضي، رغم أنها كانت قياسية في العام المنصرم.مراسلة CNN ستيفاني إيلام تنقل لكم التفاصيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تشهد أسوأ موسم حرائق غابات منذ عقد وتتجاوز أرقام 2020 القياسية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تشهد أسوأ موسم حرائق غابات منذ عقد وتتجاوز أرقام 2020 القياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).