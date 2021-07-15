موجة حر لاهب تفوق الـ50 درجة الاسبوع المقبل في هذه المناطق

2021/07/15 | 20:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، الخميس، تعرض العراق لموجة حر لاهبة تتجاوز فيها درجة الحرارة 50 مئوية، تستمر طوال الأسبوع المقبل.

وقال عطية على صفحته بمنصة فيس بوك وتابعه NRT عربية (15 تموز 2021)، إن "موجة حارة قادمة مصحوبة بسكون الرياح السطحية على فترات، مرتفع جوي يتمركز في الطبقات العليا من الجو، بالإضافة إلى منخفض جوي حراري سطحي، سيعملان معا على ارتفاع متصاعد بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة."

وأضاف أن "موجة حارة لاهبة من المتوقع ان تستمر طوال الاسبوع المقبل وتبدأ بوادرها اعتبارا من غد يوم الجمعة."

وتابع عطية ان درجات الحرارة في الظل خلال النهار منتصف الاسبوع المقبل تتراوح بين 50 و51 درجة مئوية في مدن الجنوب والوسط والفرات الاوسط، و44-45 مئوية في غرب البلاد، و48-49 مئوية في مدن الشمال.

واشار الى تقلبات وسكون بالرياح السطحية مع فترات من التحول الى الاتجاه الجنوبي الشرقي الرطب في مدن الجنوب خصوصا، تستمر التقلبات هذه للفترة من يوم الجمعة لغاية يوم الاثنين ثم تتحول الى شمالية غربية مصحوبة ببعض النشاط في اغلب المدن عدا البصرة وميسان تستمر ساكنة لنهاية الاسبوع المقبل.

وتوقع عطية ان تظهر بعض السحب المتوسطة والعالية الارتفاع في اجواء مدن البصرة وذي قار وميسان خلال الايام المقبلة، مبينا ان هناك مؤشرات ضعيفة حاليا على هطول زخات من الامطار الخفيفة او قطرات في مدينة البصرة يوم الاحد المقبل.

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