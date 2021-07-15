2021/07/15 | 21:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من حالة الفوضى وانهيار الليرة في لبنان بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، وتحذير الخارجية الأمريكية من نهج "يهدد استقرار" مصر، وتعطيل فيسبوك هجمات قراصنة إيرانيين ضد عسكريين غربيين، وإجبار مهاجرات على الجنس مقابل الماء في ليبيا..وصولا إلى فيضانات ألمانيا الكارثية...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: فوضى وانهيار الليرة بعد اعتذار الحريري.. وعنف جنسي ضد مهاجرات في ليبيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توب 5: فوضى وانهيار الليرة بعد اعتذار الحريري.. وعنف جنسي ضد مهاجرات في ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).