صالح والأسد يبحثان التحديات المشتركة خصوصاً مكافحة الإرهاب

2021/07/15 | 21:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري بشار الأسد، التحديات المشتركة خصوصاً مكافحة الإرهاب.

وقال مكتب رئاسة الجمهورية في بيان صحفي، ان “صالح أجرى، اليوم الخميس 15 تموز 2021، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين، وهي علاقات تجمعها روابط تاريخية وجغرافية واجتماعية وثيقة، الى جانب مناقشة التحديات المشتركة خصوصاً تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب”.

واضاف البيان، انه “تمّ خلال المكالمة الهاتفية التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، وضرورة التكاتف معاً في مواجهة المخاطر المشتركة وخصوصا الإرهاب ومكافحة فلوله التي تسعى الى زعزعة الامن والاستقرار في البلدين والمنطقة، وعدم السماح للجماعات الإرهابية بالتقاط أنفاسها واستغلال الثغرات لتنفيذ أفعالها الإجرامية، حيث عانى كلا الشعبين العراقي والسوري من جرائم الإرهاب”.

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