2021/07/15 | 21:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افتتح أمين بغداد، المعمار علاء معن، شارع الصناعة، وسط العاصمة بعد تأهيله، ضمن مشروع نهضة بغداد.ونقل بيان للامانة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، عن أمين بغداد قوله: إن “شارع الصناعة الذي افتتح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد تأهيله..



افتتاح شارع حيوي وسط بغداد المركز الخبري الوطني.

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