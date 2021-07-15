النكبة بين تجريف الذاكرة وذكريات الألوان - زاهر بولس

2021/07/15 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زاهر_بولس (1)أنت تتفاعل مع كلّ موروثك المتناقض أحايين، هكذا هي الدنيا، فتكتب، تبثّ منك موثِّقًا لشخص ما، لا تدري من هو أو من هي، متلقٍّ مجهول يسبح في موروثه، الذي تتقاطع مع بعضه وتفترق مع بعضه الآخر، فتصبح أنت أيّها الكاتب جزءًا من موروثه.



أنت تكتب ما تريد وكما تريد، وهو هي يقرأ تقرأ ما وكما يريدان.



فينشأ ثالث جمعيّ خارج عن برمجة البثّ والتلقّي، إنّها لعبة الكتابة، ولعبة الكتابة مسؤوليّة قد يطول أمدها أ ......





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