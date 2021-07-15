اعتذار الحريري يوتّر الشارع اللبناني.. وخيار الانتخابات يلوح في الأفق 

2021/07/15 | 21:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، عن تشكيل الحكومة إثر زيارته، الخميس، إلى قصر بعبدا ولقائه برئيس الجمهورية ميشال عون بعد أن كان قد قدم له تشكيلة أمس من 24 وزيرا.

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