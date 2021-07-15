ترامب: لم أخطط لأي انقلاب بعد انتخابات 2020

2021/07/15 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفى الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب ما يشاع عبر وسائل الإعلام حول تخطيطه للانقلاب في البلاد بعد الهزيمة في الانتخابات الرئاسية 2020.

وقال: "لم أناقش مثل هذا السيناريو مع أحد.



لم أقم أبدا بتهديد أي شخص ولم أتحدث عن انقلاب في حكومتنا..



يا للسخرية! أنا آسف لاضطراري لإبلاغكم بهذا الأمر، لكن الانتخابات هي شكل انقلابي".

وأضاف: "إذا كنت سأنظم الانقلاب، سيكون الجنرال مارك ميلي واحدا من آخر الأشخاص الذين أود أن أفعل ذلك معهم".

وذكرت "واشنطن بوست" أن "رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، صدم بشدة لأن ترامب وحلفاءه قد يحاولون القيام بانقلاب أو غيره من الإجراءات الخطيرة وغير القانونية بعد الانتخابات، والتي خططوا بطرق مختلفة وبشكل غير رسمي لوقف تنصيب الرئيس الجديد للبلاد".

من جهتها، ذكرت قناة "CNN" التلفزيونية، نقلا عن مقتطفات من الكتاب، أن "كبار الجنرالات الأمريكيين توقعوا أن يحاول ترامب الانقلاب بعد خسارته الانتخابات الرئاسية في عام 2020".

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