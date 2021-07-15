فاجعة الحسين تفتح ملف أبنية المستشفيات.. تعرف على أسباب تلكؤ التركية

2021/07/15 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، عن أسباب تلكؤ انجاز المستشفيات التركية.وقال عضو اللجنة طه الدفاعي، بحسب الإعلام الرسمي، إن "هناك عددا كبيرا من المستشفيات تم بناؤها على نفقة وزارة الصحة ومنها المستشفيات التركية والبالغ عددها 10 مستشفيات وحتى الان لم تكتمل".وأشار إلى أن "نسب الانجاز في المستشفيات التركية عالية جدا وصلت الى اكثر من 90 بالمئة ومتوقفة على قضايا بين وزارة الصحة والشركات المنفذة"، لافتا الى أن "تكلفة كل مستشفى بلغت 150 مليون دولار".وأضاف، "هنالك مستشفيات تم بناؤها على نفقة تنمية الاقاليم في المحافظات"، مبينا أن "نحو 3 مستشفيات في بغداد تم انشاؤها من اموال تنمية الاقاليم منها مستشفى في الحرية بسعة 400 سرير، ومستشفى في الطالبية واخرى في الفضيلية بسعة 200 سرير لكل منهما".وتابع، أن "حجم الاموال التي تصرف على المستشفيات وعلى المراكز الصحية ضخمة جدا تقدر بالمليارات، إلا أن هنالك سوء ادارة وايضا تلكؤا في عدد كبير من المستشفيات دون أن تتم معالجتهما من قبل وزارة الصحة".من جانب آخر أكد الدفاعي، أن "التحقيقات بشأن الحريق الذي شب في مركز الشفاء بمستشفى الحسين في ذي قار مستمرة، حيث تمت استضافة عدد كبير من الوزراء ومحافظ الناصرية ووزير الداخلية وقائد العمليات المشتركة ووزير التخطيط لمناقشة اسباب الحرائق وتشخيصها ومعالجة الخلل".

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