رئيس الجمهورية ونظيره السوري يؤكدان ضرورة التكاتف لمواجهة المخاطر المشتركة

2021/07/15 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، ونظيره السوري، بشار الاسد، اليوم الخميس، على ضرورة التكاتف لمواجهة المخاطر المشتركة بين البلدين.

وذكر بيان رئاسي، تلقته (بغداد اليوم) أن "رئيس الجمهورية، برهم صالح، اجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره السوري، بشار الأسد، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضاف أن "الطرفين اكدا خلال المكالمة الهاتفية على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، وعدم السماح للجماعات الإرهابية بالتقاط أنفاسها واستغلال الثغرات لتنفيذ أفعالها الإجرامية".

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