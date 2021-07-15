العراق والسعودية يبحثان اطر مذكرة التفاهم بشأن التعاون العسكري المشترك

2021/07/15 | 21:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ التقى المستشار القانوني العام في وزارة الدفاع بالملحق العسكري السعودي في مقر الوزارة .وذكر بيان الوزارة ان الجانبين ناقشا الأطر العامة لمشروع مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين وزارة الدفاع لجمهورية العراق ووزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية في مجال التعاون العسكري.و أكد الطرفان جديتهما في دراسة السبل القانونية لتذليل المعوقات وتفعيل مجالات التعاون المقترحة./انتهى9

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