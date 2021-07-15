2021/07/15 | 21:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

افتتح أمين بغداد، المعمار علاء معن، شارع الصناعة، وسط العاصمة بعد تأهيله، ضمن مشروع نهضة بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ونقل بيان للامانة تلقى "ناس" نسخة منه (15 تموز 2021) عن أمين بغداد قوله: إن "شارع الصناعة الذي افتتح اليوم بحلته الجديدة هو احد النماذج الملموسة لمشروع نهضة بغداد وهو ما نعمل عليه باشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي".

وأضاف أن "العمل كان بجهود ذاتية من قبل دائرة المشاريع وبلدية الكرادة ودائرة المتنزهات والتشجير وشركة ابن رشد باعتبارها الجهة المشرفة على تحقيق المواصفات الفنية المطلوبة تليق بان يظهر بشكل يتناسب والصرح العلمي الموجود في الشارع وهو الجامعة التكنولوجية" ، مثمناً "دور وزارة الكهرباء لتعاونها في اعمال انارة الشارع".

وتابع أن" هذا الجهد انتج النموذج الصحيح الذي سيطبق في باقي شوارع العاصمة بغداد وبشكل افضل"، مشيراً إلى أن "منطقة الفضيلية ستشهد تطوير كبير واحد شوارعها الرئيسة سيكون اجمل من شارع الصناعة".

وبين أن "أعمال التطوير في شارع الصناعة تضمنت نصب اعلانات توعوية وتثقيفية ترفع من الذائقة المعرفية للمواطن البغدادي عبر ترشيد الماء والكهرباء وغرس الاشجار والحفاظ على المناطق الخضراء وكل ما يخلق بيئة حضرية سليمة تليق بالمواطن البغدادي".

امانة بغداد

قسم الاعلام / المديرية العامة للعلاقات والاعلام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين العاصمة يفتتح ’شارع الصناعة’ بحلته الجديدة ضمن مشروع نهضة بغداد (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمين العاصمة يفتتح ’شارع الصناعة’ بحلته الجديدة ضمن مشروع نهضة بغداد (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).