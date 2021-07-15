2021/07/15 | 21:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حسمت ،اليوم الخميس، منافسات نصف نهائي بطولة دوري الشباب لكرة القدم بعد فوز شباب الشرطة على شباب نفط البصرة بركلات الترجيح ليضرب موعدا مع امانة بغداد في المباراة الختامية بعد فوز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة وأمانة بغداد يتأهلان الى نهائي بطولة الدوري الممتاز للشباب المركز الخبري الوطني.

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