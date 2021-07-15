المالكي يبدي رأيه بشأن تأجيل الانتخابات

2021/07/15 | 21:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، رفضه اية محاولة لتاجيل الانتخابات، معتبرا "عدم اجراؤها سيدخل البلاد في ازمة دستورية".

وحذر رئيس ائتلاف دولة القانون في كلمة له خلال حفل انتخابي نسوي في محافظة بغداد اليوم (15 تموز 2021) انه "نحذر من محاولات التلاعب بنتائج الانتخابات من قبل العابثين والمتلاعبين والذين يحاولون التاثير على مخرجات العملية الانتخابات".

واضاف: أن المشاركة في الانتخابات المقبلة المقررة في 10 تشرين الاول المقبل، هي الحل الامثل لمعالجة الازمات وانهاء معاناة المواطن.

واشار المالكي الى "وجود حالة من عدم الرضى على الاوضاع الاقتصادية والخدمية والامنية"، مطالبا اجهزة الدولة والقوى السياسية بـ"التعاون ومضاعفة الجهود لايجاد حلول لهذه المعضلات والمساهمة في تعزيز الاستقرار وتقديم الخدمات لابناء الشعب العراقي".

وبين أن "الازمات والمشاكل رافقت العراق منذ سقوط النظام البعثي، فتارة يحصل تقدم ونجاح وتارة يحصل اخفاق وتراجع، لذلك على الجميع ان يتعاون ويعمل على رفض كل الفاسدين والعابثين في ممتلكات الدولة".

ودعا نساء العراق الى "دعم العملية الانتخابية والحث على المشاركة الواسعة"، قائلا "النساء لهن دور مهم وكبير في معركة الانتخابات عندما يحشدن الراي والموقف نحو المشاركة الواسعة لكي تعطي نتائج متوازنة ودقيقة عن رغبة العراقيين".

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