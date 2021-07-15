إسبانيا تنقل رفات لجنودها من جزيرتين يطالب بهما المغرب

2021/07/15 | 21:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة إسبانية إن الجيش أعطى الضوء الأخضر لنقل رفات أزيد من 50 جثة تعود لعناصر الجيش، توجد في مقابر في جزيرتي النكور وبادس المقابلتين للمغرب وتطالب الرباط بالسيادة عليهما، إلى مقبرة في الجيب الإسباني مليلية.

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