النكبة بين تجريف الذاكرة وذكريات الألوان (3) - زاهر بولس

2021/07/15 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زاهر_بولس (3)يذكر المفكّر العراقي الكبير، الأستاذ فاضل الربيعي، في كتابه "الذاكرة المنهوبة"، وتحديدًا في "المدخل"، وأحيانًا تكون المداخل والمقدّمات بثقل آلاف الكتب المجترّة، ما يلي:"إنّ العقيدة الكلاسيكيّة للهيمنة تقوم على فكرة واحدة واستثنائيّة مفادها، أن فرض الهيمنة على الأرض لن يتحقق فعليًا دون إخضاع السكّان وتجريف ذاكرتهم".ويستمر الربيعي: "بيد أن الكولونياليّة الجديدة لا تؤمن بهذه ال ......





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