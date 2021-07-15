الآداب والفنون السومرية .. نظرة تاريخيّة في الأصالة والابداع - وليد المسعودي

2021/07/15 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#وليد_المسعودي الآداب والفنون السومرية ..



نظرة تاريخيّة في الأصالة والابداع ظهور الكتابةمن اكثر ما تميزت به المدنية السومرية هو ظهور فن الكتابة ، ذلك المشروع الذي حقق الخلود لجميع منجزات السومريين ، وعلى مختلف الاصعدة والمستويات بدأ بتسجيل أحداث الماضي وما يحمل من مخلفات سياسيّة واجتماعية وثقافية ، يضاف لها ايضا كتابة الحاضر وما يحمل من حياة يومية معاشة بجميع تفاصيلها وشؤونها ، وانتهاء باستخدامه ......





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