رئيس الجمهورية يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع الرئيس السوري

2021/07/15 | 22:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس 15 تموز 2021، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين، وهي علاقات تجمعها روابط تاريخية وجغرافية واجتماعية وثيقة، إلى جانب مناقشة التحديات المشتركة خصوصاً تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وتمّ، خلال المكالمة الهاتفية، التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، وضرورة التكاتف معاً في مواجهة المخاطر المشتركة وخصوصا الإرهاب ومكافحة فلوله التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلدين والمنطقة، وعدم السماح للجماعات الإرهابية بالتقاط أنفاسها واستغلال الثغرات لتنفيذ أفعالها الإجرامية، حيث عانى كلا الشعبين العراقي والسوري من جرائم الإرهاب.

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