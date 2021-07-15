صحة ميسان تنظم ندوة تثقيفية لتشجيع المواطنين على اخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا

2021/07/15 | 22:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نظمت دائرة صحة ميسان بمشاركة منظمة الصحة العالمية و اليونيسف ووزارة الصحة ، ندوة تثقيفية لتشجيع المواطنين في المحافظة على أخذ اللقاح".وتضمنت الندوة التي اقيمت على حدائق المدينة الترفيهية في العمارة ، اجابة الخبراء في الصحة العامة والأطباء الاختصاص على كافة الاسئلة والاستفسارات التي طرحها المواطنون حول اللقاح وفعاليته في حماية المواطنين وعوائلهم ، بالاضافة الى تنفيذ حملة تلقيحية اختيارية ضد فيروس كورونا"./انتهى

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