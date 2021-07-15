2021/07/15 | 22:02 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرب: هل يعني انسحاب الكتلة الصدرية عدم اجراء الانتخابات المبكرة ام لا وهل يعني فقدان الكتل الشيعية اغلبيتها في البرلمان؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/15 | 22:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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